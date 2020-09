Carolina Marconi, il seno implode: uno spettacolo devastante – FOTO

La showgirl e attrice venezuelana Carolina Marconi ha postato due scatti sui social network che hanno letteralmente fatto impazzire i suoi fan

Visualizza questo post su Instagram Abbronzatissima #bikini @aloha_roma via Cassia 8 Roma Un post condiviso da CarolinaMarconi (@marconicarolina) in data: 23 Ago 2020 alle ore 6:59 PDT

L’ex gieffina Carolina Marconi ha condiviso due foto sui social network in cui appare con una scollatura decisamente vistosa che fa capolino da un elegante talleur, giacca, canotta e pantaloni, nero con bordini bianchi. È prima nella sua auto e poi in un negozio di abbigliamento. I commenti dei suoi seguaci non sono tardati ad arrivare. La 42enne di Caracas è ricordata dai più per la sua partecipazione al Grande Fratello 4, insieme a Tommy Vee (Tommaso Vianello) sono stati una delle coppie più affiatate della storia del reality show e i telespettatori hanno apprezzato molto la loro love story. Adesso la Marconi è un’imprenditrice affermata che ha messo da parte lo show business per dedicarsi completamente alle sue passioni. Ha aperto infatti una boutique di abbigliamento a Roma a Ponte Milvio. Il negozio di chiama Aloha. Ha anche un marchio di calzature chiamato Le Markol.

Le foto esplosive di Carolina Marconi