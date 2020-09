Cecilia Rodriguez, in ascensore mostra solo il lato B, tripudio di like – FOTO

Cecilia Rodriguez. La bellissima modella argentina incanta i suoi oltre 4 milioni di follower su Instagram con le sue pose sensuali e ammiccanti

La genetica ha fatto jackpot in casa Rodriguez. Cecilia, la sorella minore della ben più nota Belen, si è ritagliata con il tempo la sua fetta di pubblico che la segue fedelmente con passione e curiosità.

Ha superato di molto i 4 milioni di follower su Instagram, numeri da capogiro che la fanno balzare al top delle influencer più cliccate nel nostro paese.

Visualizza questo post su Instagram 🙏🏻 Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 28 Ago 2020 alle ore 2:52 PDT

Argentina di nascita, sguardo sensuale, colori della terra, forme perfette e sorriso magnetico. Ha tutte le carte in regola per scrollarsi di dosso il marchio di “sorella di…” e spiccare il volo da sola. Lo si evince dai numerosi marchi che la corteggiano per essere sponsorizzati da lei e averla come volto delle loro campagne pubblicitarie.

Visualizza questo post su Instagram . Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 24 Lug 2020 alle ore 2:23 PDT

Cecilia è stata sulle pagine dei rotocalchi rosa a causa delle fine della storia con il fidanzato Ignazio Moser, ex ciclista su strada e personaggio televisivo. I due si erano conosciuti durante l’esperienza al Grande Fratello Vip. Sono in freddo al momento,da qualche settimana le loro vite hanno preso strade diverse anche se in molti auspicano in un riavvicinamento.

Cecilia Rodriguez. La foto di schiena che fa impazzire i fan