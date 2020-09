Chiara Ferragni divorzia dal socio Morgese: nuovo piano industriale per Serendipity

Chiara Ferragni divorzia dal socio Pasquale Morgese. Il motivo? Un nuovo piano industriale per Serendipity, la società dell’influencer.

Chiara Ferragni ha rotto il sodalizio con Pasquale Morgese e famiglia, proprietari di Mofra, che produce scarpe e accessori per l’influencer. Morgese era azionista di Serendipity, la società che gestisce il marchio Chiara Ferragni Collection.

La rottura è avvenuta a luglio quando – con l’opposizione dei soci di minoranza – è stato approvato un nuovo piano industriale che prevede la chiusura con Mofra.

Un licenziamento anticipato, che è costato ben 4 milioni di euro di penale. Eppure il divorzio è avvenuto: la licenza è passata alla Swinger International, ha previsto un allargamento della gamma dei prodotti e la gestione diretta dell’e-commerce.

Leggi anche –> Chiara Ferragni piange disperatamente, solo pochi condividono il motivo

Un nuovo piano industriale

Il cambiamento, inoltre, ha contemplato un aumento del capitale a titolo oneroso pari a 3,5 milioni di euro «al fine di reperire le risorse finanziare per realizzare il nuovo piano industriale della società».

In effetti, tra il 2017 e il 2019 il fatturato di Serendipity è sceso da 1 milione e 685mila euro a poco meno di un milione. Al contrario la notorietà del marchio Chiara Ferragni Collection era -e continua ad essere – in forte ascesa.

Dunque, mentre Serendipity fletteva, le altre due società che fanno capo alla Ferragni hanno aumentato fatturato e utili: 6,4 milioni con 450mila euro di utili per Tb Crebs (marchio The Blond Salad) e 11,3 milioni di ricavi con 5 milioni di utili per Sisterhood (ideazione di campagne pubblicitarie).

Leggi anche –> Chiara Ferragni | lo spot in favore della Sardegna | ‘Famiglia felice’ FOTO

Da qui la decisione di dare una svolta a Serendipity, in vista di un aumento altrettanto vertiginoso degli utili.

Tuttavia, è opportuno precisare che la quota più rilevante di Serendipity è posseduta da Paolo Barletta, l’imprenditore che ci ha visto lungo sulla giovane fashion blogger, investendo nel suo marchio fin dal 2013.

In ogni caso, quella di Chiara è stata un’astuta mossa di business: la Ferragni, d’altro canto, ha ammesso di essere sul web soprattutto per fare affari.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.