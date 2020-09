Diletta Leotta, la FOTO in radio: lato A in primo piano e minigonna

Diletta Leotta ha condiviso uno scatto sui social network in cui è nello studio di Radio 105 per la trasmissione che conduce dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14

Diletta Leotta sfoggia un look diverso ogni volta in radio mentre conduce il programma 105 Take Away su Radio 105 insieme al collega e amico Daniele Battaglia, in onda dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 14. Con i suoi 7 milioni di follower Diletta è tra le più seguite dei personaggi Instagram per la sua avvenente bellezza e per i programmi che conduce. Oltre alla radio la giornalista sportiva infatti è l’inviata per eccellenza della rete Dazn e a breve, con il campionato alle porte (inizierà il prossimo 19 settembre), tornerà ad allietare i tifosi con i collegamenti da bordo campo prima e dopo le gare del campionato di Serie A.

La foto di Diletta Leotta a Radio 105 che riscalda gli spiriti