Elenoire Casalegno elegantissima a fare la spesa, gambe da urlo – FOTO

View this post on Instagram

Ho accettato perché chi mi ha nominata e’ un’amica vera, un’amica delle donne @alecasy Voglio sperare che questa “challenge” possa far riflettere, portare armonia, pacificazione tra le donne, e che non sia solo una moda. Ho sempre invidiato gli uomini perché capaci di trovare l’intesa, mentre le donne… troppe volte ho visto donne fingere di essere buone amiche, mentre l’invidia, il rancore, si nascondevano sotto i loro falsi sorrisi. Meglio una migliore nemica, che una spietata amica. Ma nulla è perduto, si può cambiare. #elenoire #casalegno #friend