Elettra Lamborghini, per la Twerking Queen un addio al nubilato in rosa

Prossima alle nozze con il dj Afrojack, Elettra Lamborghini si concede gli ultimi momenti da nubile con una festa in rosa.

“Bride to be Elettra” è lo slogan riportato su tutti i gadget che la stessa cantante – prossima ormai alle nozze con il Dj Afrojack – mostra ai suoi follower nelle stories di Instagram. La Lamborghini infatti in queste ore è impegnata a festeggiare insieme agli amici il suo addio al nubilato e tutto appare rosa; dalle powerbank all‘igienizzante mani al cuscino da viaggio e ovviamente la mascherina. Un kit in rosa che la stessa ha preparato per i partecipanti alla festa. Un addio al nubilato scoppiettante: durante il viaggio infatti la futura sposa si è imbattuta in un singolare addio al celibato. Un gruppo di ragazzi col cappello da Puffo ed il futuro sposo vestito da Biancaneve.

Per Elettra Lamborghini un addio al nubilato in sicurezza

La cantante ha espresso nei giorni scorsi che intenderà sottoporre tutti i suoi invitati al tampone, fino a tre giorni prima dalle nozze, previste per il prossimo 26 settembre. La Lamborghini, in questo periodo in tutte le classifiche grazie alla sua “La Isla” in featuring con Giusy Ferreri, ha mostrato infatti una forte preoccupazione per la nonna.

Le stesse precauzioni sono state adottate durante i festeggiamenti per l’addio al nubilato: in una storia su Instagram ha infatti precisato che tutti gli ospiti sono stati tamponati e prima di entrare nella tenuta verrà fatto il test sierologico.

