Elisa Isoardi, seno florido e sorriso per Ballando: spettacolo – Foto

Elisa Isoardi, seno florido e sorriso smagliante al mare dopo le prove di Ballando con le stelle: la canotta nera non lascia niente all’immaginazione, foto.

Cappellino in testa, canotta nera che esalta il seno florido e sorriso smagliante per Elisa Isoardi che, dopo una settimana intensa di prove in vista della prima puntata di Ballando con le stelle 2020, si concede una passeggiata rilassante al mare.

Bellissima e felice dell’avventura in sui si è tuffata accettando l’invito di Milly Carluccill, la conduttrice si sta allenando duramente per conquistare il pubblico e la giuria del programma danzante di Raiuno. Dopo aver condotto La prova del cuoco tirando fuori anche le sue doti culinarie, la Isoardi è pronta a scendere in pista sfoggiando le sue doti ballerine e la sua indiscutibile bellezza.

Elisa Isoardi e il feeling con Raimondo Todaro: solo amicizia?

Visualizza questo post su Instagram È luiiiiiiiiiiiiiiiiiii @todaroraimondo il mio maestro a @ballandoconlestelle #ballandoconlestelle grazie @milly_carlucci Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 21 Ago 2020 alle ore 11:33 PDT

Elisa Isoardi potrà contare sul talento e sulla professionalità di Raimondo Todaro durante l’avventura a Ballando con le stelle. La conduttrice, infatti, è in coppia con uno dei maestri più apprezzati e amati del programma di Milly Carlucci. Tra i due, in attesa di vedere la loro alchimia in pista, è nato un feeling speciale al punto che c’è chi è pronto a scommettere sulla nascita di un rapporto più stretto rispetto a quello amichevole.

I due, oltre a mostrarsi in sintonia in sala prove dove si punzecchiano scambiandosi baci sulla guancia e sguardi complici, sono stati beccati anche per le streda di Roma mentre passeggiavano mano nella mano. Tra il maestro e la concorrente di Ballando con le stelle, dunque, c’è solo un’amicizia o nascerà qualcosa di più.

Visualizza questo post su Instagram Relax io e lui 😘 Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 3 Set 2020 alle ore 10:21 PDT

Entrambi single, tra Elisa Isoardi e Raimondo Todaro nascerà l’amore come è già accaduto nelle altre edizioni di Ballando ad altri insegnati e concorrenti? Non ci resta che aspettare per scoprirlo.

