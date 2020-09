Emma Marrone continua a postare scatti magnifici sui social network: la cantante è sempre più bella e sa come deliziare la platea del web.

Emma Marrone è una cantante e produttrice molto apprezzata dal popolo italiano. La vincitrice dell’edizione 2009/2010 di ‘Amici’ ha partecipato anche due volte a Sanremo (vincendo anche in un’occasione) e ha collezionato il Wind Music Awards e 3 MTV Italian World. Emma è pronta per una nuova avventura dal momento che per questo settembre 2020 è stata scelta come giudice di ‘X Factor’. La Marrone, oltre ad essere bravissima nel suo lavoro, è una donna molto bella e affascinante: i suoi scatti sui social sono fantastici e deliziano la platea del web. La 36enne, poco fa, ha pubblicato una serie di selfie molto accattivanti.

I bellissimi scatti di Emma Marrone: labbra e décolleté da capogiro