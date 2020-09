Gerry Scotti, l’annuncio del volto Mediaset: “Potrei passare…”

Gerry Scotti è ormai un volto noto del gruppo Meidaset. Ma che succede se proprio lui annunciasse si sbarcare in Rai? Ecco i dettagli

Gerry Scotti è ormai un volto noto della televisione italiana, da 30 anni collabora con Mediaset e non ha mai abbandonato la nave di Canale 5. Attenzione però, qualcosa bolle in pentola e le cose potrebbero cambiare visto che il suo contratto sta per scadere….Cosa succederà? Il conduttore è pronto a sbarcare in Rai e lasciare definitivamente la sua seconda famiglia?

Gerry Scotti, l’annuncio del conduttore