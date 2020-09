Giorgia Rossi in spiaggia, la scollatura fa sognare – FOTO

Giorgia Rossi si gode relax, sole e mare: la giornalista sportiva di Mediaset incanta in spiaggia, lo scatto fa impazzire gli ammiratori

Sono giorni di vacanze e di relax per Giorgia Rossi, la popolare giornalista sportiva di Mediaset. La 33enne romana si trova in Toscana per alcuni giorni al mare, prima della ripresa delle competizioni calcistiche. Un po’ di tempo per ricaricare le batterie in vista di una nuova stagione. Anche sulle spiagge continua il ‘duello’ a distanza con Diletta Leotta, le due bionde più amate dagli sportivi dividono la platea a suon di scatti su Instagram.

Giorgia Rossi, scatti da urlo in vacanza