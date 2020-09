Giulia Salemi con altri due ex GF Vip per un nuovo progetto – FOTO

Giulia Salemi è pronta a preparare un nuovo programma insieme ad altri due concorrenti del GF Vip, come conferma anche questa foto

La splendida Giulia Salemi è pronta a scendere in campo insieme ad altri due partecipanti al cast del GF Vip per un nuovo progetto. I compagni di viaggio con cui sta preparando un nuovo programma sono Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto. Loro tre saranno al timone di una trasmissione che andrà in onda su una delle reti Mediaset. Stiamo parlando di Disconnessi.

Si tratta di un programma che verrà trasmesso nella fascia preserale di Italia 1, vale a dire subito dopo Studio Aperto. La trasmissione in questione non andrà n onda tutti i giorni della settimana, ma sono nel corso del fine settimana. Si tratta di un programma in cui Giulia, assieme ai colleghi Paolo e Paola, andranno in giro per l’Italia e racconteranno le meraviglie del nostro Paese, a caccia quindi dei posti più speciali del Belpaese.

Giulia Salemi con Paolo Ciavarro e Paola Di Benedetto nel programma Disconnessi – FOTO