Ha vinto Sanremo 2005, com’è diventato e cosa ora – FOTO

Il Festival di Sanremo 2005 fu presentato da Paolo Bonolis accompagnato da Antonella Clerici e Federica Felini

La 55esima edizione del Festival di Sanremo fu segnato da tre notizie di cronaca di cui solo una positiva. Durante il Festival infatti Paolo Bonolis interruppe la manifestazione per comunicare in diretta la scomparsa del noto conduttore Alberto Castagna. Nella penultima puntata il presentatore diede la notizia della liberazione di Giuliana Sgrena, la giornalista de Il Manifesto, che era prigioniera in Iraq. Tuttavia dopo poco arrivò lo sconforto per la morte di Nicola Calipari, che guidò la liberazione della Sgrena. Ammazzato per errore dai militari degli Stati Uniti che lo scambiarono per un terrorista iracheno. Venendo alla kermesse canora, si classificò terza Antonella Ruggiero con Echi d’infinito. Al secondo posto si piazzò un duetto Come noi nessuno al mondo di Toto Cutugno e Annalisa Minetti.

Il vincitore di Sanremo 2005