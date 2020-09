Zodiaco, i quattro segni che si arrabbiano più spesso

Scopriamo quali sono i segni zodiacali che hanno un rapporto complicato con l’emozione della rabbia, che non sanno spesso controllare adeguatamente

La rabbia è un’emozione legittima, tanto quanto quella della paura, della felicità e di tutte le altre. Ma risulta essere un problema nel momento in cui costantemente arrabbiati o se si è sempre pronti a esplodere nei confronti degli altri. Persone amate o estranei che siano. A volte quando si è arrabbiati si urla, altre volte si utilizza un tono polemico e accusatorio. Esistono alcuni segni nello Zodiaco che risultano essere dei veri maestri in questo. Scopriamo quali sono i segni che si arrabbiano più spesso.

I segni zodiacali che si arrabbiano più spesso

È il segno che forse utilizza il tono di voce più forte, quello del Leone, che non riesce a contenersi durante i suoi scatti d’ira. Volano parole forti e spesso anche offensive, seppur a volte dettate solo dal momento. Questo soprattutto quando le cose non vanno come il Leone aveva prefissato o davanti a errori che ritiene quasi imperdonabili. Secondo il Leone il margine di errore è così sottile che quando gliene capita uno sotto mano non riesce proprio a non arrabbiarsi e palesa la sua rabbia urlando.

Fortemente altalenante il segno dell’Ariete, sempre pronto a scatenare tempesta quando qualcosa non va. I nati sotto questo segno peccano a volte di superiorità e questo li porta a credere che gli altri siano più incompetenti di loro. Diciamo che avere un capo del segno dell’Ariete non renderà il lavoro molto semplice. Ma anche con i propri cari, l’Ariete potrebbe alterarsi parecchio, arrivando ad accusarli dei loro -veri o presenti- sbagli, per poi rientrare in uno stato di calma. Generando spesso anche confusione in chi gli sta accanto.

Lo stesso vale per il Capricorno, uno dei segni più polemici dello Zodiaco. La sua irritazione può sfociare in vera e propria rabbia o in puntiglioso sarcasmo che lo porta a fare commenti con lo scopo di far capire ugualmente il suo stato. Non è sempre facile relazionarsi con un Capricorno che raramente prova a mettersi nei panni degli altri o a capire le situazioni. A differenza di quando è lui nel torto, in quel caso il tutto potrebbe essere congedato come qualcosa di poco conto.

Infine il segno del Toro si discosta dai tre precedenti in quanto raramente sfoga la sua rabbia con un tono di voce alto. Piuttosto diventa più polemico e i suoi commenti sono mirati a pungere o a ferire l’altro. Non risparmierà niente o nessuno perché non riuscirà a controllare l’emozione, quando il Toro vede rosso non c’è modo di fargli cambiare atteggiamento. Fino a quando la rabbia non gli sarà passata.

