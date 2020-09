Giallo a Ibiza, giovane mamma muore nel sonno mentre è in vacanza

Una giovane mamma irlandese di 23 anni, Amy Connor, è morta nel sonno mentre era in vacanza a Ibiza per cause ancora non chiare

Si trovava a Ibiza per una vacanza e non è più tornata nella sua Irlanda perché è morta nell’isola spagnola per cause ancora non chiare. Si chiamava Amy Connor ed era la giovane mamma 23enne di una bimba di 3 anni. A dare l’allarme è stata sua sorella Toni. Le due insieme alla cugina Alison si trovavano nel resort Ibiza Rock di San Antonio per trascorrere insieme questo scorcio di fine estate. Dopo aver passato un pomeriggio in piscina a godersi il sole, Amy è andata in camera a riposarsi dopo aver fatto una doccia. La sorella è rimasta sul balcone e pensava che a un certo punto la 23enne si fosse addormentata. Ma poi si è subito resa conto che non respirava. Così ha chiamato i soccorsi, che hanno potuto solo confermare la morte della giovanissima mamma.

La giovane mamma è stata portata al cimitero di Ballywillan a Portrush

Poche ore fa al cimitero di Ballywillan a Portrush c’è stato il funerale di Amy Connor che è stata messa in una bara rosa tempestata di diamanti per volere dei familiari. Mentre si attende l’esito dell’autopsia che farà luce sulle cause di questa improvvisa tragedia di cui per ora non si conosce la verità, gli abitanti di Colereine, la città di dove era originaria Amy, hanno riempito di affetto i suoi genitori e sua sorella con messaggi di cordoglio e vicinanza.

Toni ha ricevuto molti messaggi che ha dichiarato: “Amy era una persona amichevole ed estroversa. Se la incontravi una volta, di lei non potevi più dimenticarti”.

