Laura Pausini, l’annuncio clamoroso sulla carriera

Laura Pausini fa una sorpresa ai fan: la cantante spiazza tutti e, sui suoi profili Instagram, si lascia andare ad un annuncio che scatena il web, foto.

Laura Pausini sa come sorprendere i fans. La cantante, amatissima in Italia e all’estero, con un annuncio in italiano, in spagnolo e in inglese, scatena l’entusiasmo dei suoi milioni di fans in tutto il mondo che aspettavano con ansia il suo ritorno. Voce inconfondibile, dopo tantissimi successi e riconoscimenti, la Pausini ha deciso di tuffarsi in una nuova avventura e, sicuramente, i risultati saranno sempre altissimi.

“Io e @labebeypunto siamo due metà di una sola verità. Avete già ascoltato la nostra canzone insieme? E il videoclip”, ha scritto su Instagram. Ma qual è la novità annunciata dalla Pausini e che ha scatenato il delirio del web?

Laura Pausini, il nuovo singolo in duetto entusiasma tutti

Laura Pausini non si ferma mai e, in attesa di tornare nella giuria del talent show ‘La Voz’, ha lanciato, a sorpresa, un nuovo singolo. Si tratta del brano Verdades a medias sulle cui note la Pausini duetta con la cantautrice spagnola Bebe. Il singolo, in realtà, è una nuova versione del brano Frasi a metà dell’album Fatti sentire del 2018 e che in Italia, all’epoca, ha ottenuto un grandissimo successo.

“Inaspettatamente fantastiche”, scrive una fan. “E’ carina, poi tutto ciò che tocchi tu con la voce diventa oro”, aggiunge un’altra. E ancora: “La bellezza… canzone top cantanta da entrambe”, “Bellissima amore, mi piaccio davvero tanto le vostre voci insieme!!”, “Sei speciale”.



