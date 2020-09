Loredana Lecciso e la foto molto seducente nella piscina di Al bano Carrisi

La Lecciso è seducente e provocante, foto in costume bollenti che non terminano mai

Visualizza questo post su Instagram 💙💙💙#picoftheday #nature #september #relax #me #feelgood # Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 2 Set 2020 alle ore 9:15 PDT

Loredana è nella tenuta Cellino San Marco e si rilassa in piscina, mostrando su Instagram i suoi lati migliori. Pubblica una foto in piscina che fa impazzire gli utenti, avvolta in un bikini rosso, con un fisico impeccabile esce dalla piscina con la sua sensualità. I follower commentano estasiati: “Sei bellissima” e lei risponde a molti ringraziandoli. Non è sempre abituata a ricevere complimenti la Lecciso, infatti negli anni è stata lapidata diverse volte a causa della relazione con Al bano. Ad oggi però pare aver ritrovato ufficialmente, da qualche tempo il rapporto con il cantante e sembrano tranquilli e felici. Se si scorrono i commenti sotto la foto, si può vedere appunto che alcuni fan di Romina e Al bano, mostrano il loro disappunto scrivendo: “Ma perché hai rubato il marito di Romina Power”. Non è facile controbattere a certe parole, l’arma migliore è l’indifferenza e Loredana ha attuato proprio questa tecnica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Anna Tatangelo, la sala prove diventa uno spettacolo di sensualità – FOTO

Loredana Lecciso e Al bano sono prossimi al matrimonio

Visualizza questo post su Instagram Buon compleanno Al ❤️❤️❤️#buoncompleanno #happybirthday #feelgood #positivethinking #20may #love Un post condiviso da Loredana Lecciso (@loredanalecciso_) in data: 20 Mag 2020 alle ore 1:11 PDT

Al bano e Loredana sembrerebbero vicini alle nozze e la novità più eclatante sarebbe che Romina abbia dato la sua approvazione all’ex marito e alla rivale di una vita. Qualche settimana fa c’era una grandissima opposizione da parte sia di Romina che del figlio Yari sopratutto, per il ritorno di fiamma di Al bano con la Lecciso. Causa problemi personali tra Yari e la Lecciso mai risolti, ma che ora forse sono stati messi da parte per la felicità di papà Al bano. Pare che la famiglia allargata abbia trovato una quadra ad una cena organizzata dal cantante nella tenuta a Cellino San Marco. La cena è stata organizzata proprio per appianare una volta per tutte ogni divergenza in vista dell’unione tra Al bano e Loredana.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Sara Croce in compagnia manda in tilt il web. Esplosione di sensualità – FOTO

Alla cena di riconciliazione erano presenti Loredana, Al bano, Romina, Yari e la sua compagna. A fine cena Al bano ha ottenuto la benedizione di entrambi, ex moglie e figlio per convolare a nozze con l’imprenditrice pugliese.