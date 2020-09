Lorella Cuccarini al centro della polemica per il like a Berlusconi

Lorella Cuccarini è stata praticamente linciata sui social network per aver messo like a un commento su Silvio Berlusconi del deputato della Lega Claudio Borghi

Silvio Berlusconi è risultato positivo al Covid-19 e lo ha annunciato due giorni fa. È notizia di poche ore fa che il leader di Forza Italia è stato ricoverato in via precauzionale all’ospedale San Raffaele di Milano per una polmonite bilaterale. Il quadro clinico non è preoccupante. Ma fino a ieri l’ex presidente del Milan era asintomatico. A seguito dall’annuncio delle sue iniziali condizioni sono arrivati messaggi di auguri di pronta guarigione sia da alleati politici che da avversari. Claudio Borghi della Lega ha scritto sul proprio profilo social che non è d’accordo con gli auguri a Berlusconi perché almeno fino a ieri era asintomatico e quindi per lui è da considerarsi come un contagiato e non come un malato. Borghi ha proprio scritto: “Scusate ma da cosa deve guarire un asintomatico?”.

I commenti di odio nei confronti di Lorella Cuccarini