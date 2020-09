Ludovica Pagani da sogno , lo slip è striminzito e il seno straborda – FOTO

Ludovica Pagani su Instagram è un incanto: un costume striminzito che non riesce a trattenere le curve, il seno straborda.

Costume animalier e selfie sul letto per la bellissima Ludovica. L’influencer delizia i suoi 2,5 milioni di follower con una foto scattata sul letto: sguardo sexy rivolto verso lo smartphone, lo scatto è riflesso dallo specchio. La foto condivisa dalla Pagani è un successo; quasi 100 mila like in 15 minuti e i commenti sono un omaggio alla sua bellezza.

La Pagani è nota per la sua sensualità e in questa occasione la rende ancora più esplosiva grazie al costume scelto: animalier, sulle tonalità del marrone. Il triangolo non riesce a tenere bada il suo seno esplosivo. Il perizoma abbinato al triangolo – arricchito da lacci laterali in rosso che le avvolgono la vita – fa impazzire tutti. Un tripudio di sensualità ed emozioni hot. La foto è stata scattata presso l’hotel 1908 Forte dei Marmi.

LEGGI ANCHE ->Gerry Scotti, l’annuncio del volto Mediaset: “Potrei passare…”

Ludovica Pagani e la passione animalier

Proprio la settimana scorsa la bellissima Ludovica aveva fatto impazzire il web per un altro scatto animalier; costume maculato ma dai tagli diversi. La Pagani grazie al suo fisico statuario viene scelta da numerosi brand di costumi per valorizzarli e, visti i risultati, ci riesce benissimo. Una fantasia che ben si abbina al suo stile sexy, perfetto per i suoi capelli biondi e lo sguardo penetrante.

LEGGI ANCHE -> Michela Quattrociocche, gli occhi che fanno innamorare – FOTO

Non solo lavoro per la Pagani; la dedica sui social al fratello – Lamberto Pagani – è davvero tenera: la foto che li ritrae da piccoli mostra un lato dell’influencer ancora più tenero, molto apprezzato. Tenerissima anche la risposta del fratello. Ludovica ha condiviso con i suoi follower un momento intimo.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.