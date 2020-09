Messi annuncia la decisione per il suo futuro: “Mi è costato molto decidere”

Intervistato ai microfoni di ‘Goal.com‘, Leo Messi, attaccante del Barcellona, ha annunciato la decisione per il suo futuro

Queste le parole di Leo Messi, attaccante del Barcellona, sulla decisione per il suo futuro partendo dalla sua volontà di lasciare il club blaugrana. “Ho detto alla società, soprattutto al presidente, che volevo andare via. Gliel’ho detto durante tutto l’anno. Pensavo che fosse il momento di farsi da parte. Credevo che il club avesse bisogno di gente più giovane, di gente nuova, e pensavo che si stava per concludere la mia avventura al Barcellona con grande dispiacere, perchè ho sempre detto che avrei voluto chiudere qui la mia carriera“.

Il campione argentino quindi ha proseguito spiegando quando aveva maturato questo suo desiderio. “E’ stato un anno molto complicato, ho sofferto molto durante gli allenamenti, nelle partite, nello spogliatoio. Era diventato tutto molto difficile per me e è arrivato un momento in cui ho pensato di andare in cerca di nuovi obiettivi, di aria nuova. Non è stato a causa del risultato in Champions contro il Bayern, era da molto tempo che stavo pensando a questa decisione. Gliel’ho detto al presidente e il presidente mi ha sempre detto che alla fine della stagione avrei potuto decidere se andarmene o se restare e alla fine non ha mantenuto la sua parola“.

Messi ancora su cosa è successo con la sua famiglia e con il Barça. “Quando ho comunicato la mia volontà a mia moglie e ai miei figli è stato un dramma. Tutta la famiglia è scoppiata a piangere, i miei bambini non volevano lasciare Barcellona, non volevano cambiare scuole. Ho guardato oltre e volevo competere ai massimo livelli, vincere titoli, competere in Champions League. Puoi vincere o perdere, perchè è molto difficile, ma devi competere. Almeno competere e non crollare come a Roma, Liverpool, Lisbona. E questo mi ha portato a pensare sulla decisione di andar via”.

Messi rivela il motivo di restare al Barcellona