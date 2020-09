Michelle Hunziker svuota casa, un mercatino solidale per il Covid – FOTO

Michelle Hunziker in piazza a Bergamo con il suo mercatino dell’usato per sostenere le famiglie e le donne vittime di violenza

Michelle Hunziker svuota casa per sostenere le famiglie messe al collasso dall’emergenza Covid. Un progetto benefico quello messo in piedi dalla conduttrice per dimostrare tutta la sua solidarietà verso coloro che si trovano attualmente in difficoltà per via della pandemia.

Appuntamento sabato 5 e domenica 6 settembre a Bergamo, la città dove l’ex di Eros Ramazzotti vive ormai da tempo dopo il suo matrimonio con Tomaso Trussardi. Nella Città Alta, al Teatro Sant’Andrea di via Porta Dipinta 39, Michelle allestirà un mercatino dell’usato con in vendita abiti e oggetti di casa Hunziker-Trussardi.

Due i progetti solidali che saranno sostenuti con questa iniziativa: “Ricominciamo insieme” per aiutare le famiglie in emergenza Covid e “Doppia difesa”, la sua associazione dedicata alle donne vittime di violenza.

Lo ha annunciato direttamente Michelle nelle sue stories di Instagram in cui ha mostrato qualche immagine dei preparativi.

Michelle Hunziker svuota casa, il suo annuncio su Instagram