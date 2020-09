Michelle Hunziker, un abbraccio speciale in VIDEO: che tenerezza

Michelle Hunziker posta un video speciale su Instagram: una compagnia d’eccezione per un momento davvero importante

Tra i personaggi del mondo dello spettacolo più amati, per il suo sorriso e la sua carica di positività, c’è senza dubbio Michelle Hunziker. La soubrette svizzera, ormai italiana d’adozione, ha sempre conquistato tutti con la sua giovialità. Un’attitudine molto apprezzata, per l’evidente capacità di entrare in armonia e in empatia con il mondo che la circonda. Michelle è molto attiva sul web e alterna momenti e post scherzosi, a scatti sensuali, a condivisione di post su temi importanti, impegnata com’è anche nel sociale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Michelle Hunziker condivide video del nuovo cagnolino affamato – VIDEO

Michelle Hunziker e il suo nuovo amore: il cagnolino Odino