Naike Rivelli gambe divaricate e lato B al vento: equilibrista sexy – FOTO

Perché Siete andati tutti in Sardegna Cazzo…?!? Perché?! ??????????????????? Ora fanno i tamponi.. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ ma rispettare le norme no? 👯‍♀️🕺🏻👯‍♀️🕺🏻🍾👯‍♀️👯‍♀️🕺🏻🍾👯‍♀️🕺🏻? #irresponsabili #discoparty #vip #influencer #calciatori #briatore #cattivoesempio #movida #fuoriluogo #nonèilmomento #igiovani #seguono #cattivo #esempio #stateacasa #stateacasacheèmeglio🙏 #hello #hey #heyyou #caveterottoercazzo #naikerivelli #pensieri @ornellamuti @ig_italia questa foto è stata scattata ad Ischia prima del Covid. Quest’anno io sono rimasta tra le due famiglie nelle due case. Nord e Sud d’Italia. Niente eventi, niente discoteche niente serate, tappeti rossi, party, niente assembramenti. Solo qualche bella cena e qualche bel pranzo e passeggiata col proprio nucleo famigliare allargato. Ho fatto due appuntamenti di lavoro presi in luoghi all’aperto, con le giuste precauzioni e mantenendo le distanze e le regole. Poi sono rimasta sempre a casa. Abbiamo persino chiuso a gli ospiti il ritiro workshop yoga di questo Agosto.Abbiamo fatto quest’anno un ritiro privato col nucleo famigliare e la nostra @ong_kojohnvisan con cui abbiamo condiviso l’estate, perché abbiamo deciso che con la salita del numero dei contagi, meglio evitare ospiti per la loro e la nostra sicurezza. Detto questo, trovo incredibile come tanti vip (influencer calciatori politici) che ci hanno chiesto di stare a casa durante la pandemia, si siano catapultati a fare movida dando un cattivissimo esempio ai nostri giovani, e soprattutto facendo si che si creassero dei nuovi focolai che rischiano di mettere l’Italia più a terra che mai. Boh. Non vi capisco. Che ipocrisia e che menefreghismo totale. #naikerivelli #pensieri