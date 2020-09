Nota catena di supermercati ritira marca di dolciumi, la situazione

Allerta alimentare lanciata dal Ministero della Salute per un prodotto in vendita comunemente nei supermercati Conad italiani

Allerta alimentare lanciata dal Ministero della Salute per un dolciume distribuito da una nota catena di supermercati in Italia. Si tratta di un prodotto comunemente in vendita dai punti vendita Conad su tutto il territorio italiano.

Il richiamo, lanciato ieri dal ministero, è per rischio fisico e si tratta delle tavolette di cioccolato fondente Noir-cioccolato extra 72% cacao che la Conad vende a proprio marchio. Tutte le tavolette sono state già ritirate dagli scaffali dei punti vendita.

Una decisione che arriva per tutelare la salute dei consumatori per via di una sospetta presenza d pezzi di plastica all’interno di alcune barrette di cioccolato.

I cittadini che posseggono queste barrette non devono consumarle ma restituirle nel punto vendita dove sono state acquistate per ricevere il rimborso o il cambio della merce. Conad invita i suoi clienti a riportare le tavolette di cioccolato incriminate “in qualsiasi punto di vendita Conad, che provvederà alla sostituzione o al rimborso. Ci scusiamo per il disagio arrecato” dichiarano dalla catena di supermercati.

Conad ritira marca di dolciumi, le specifiche sul prodotto

Le tavolette di cioccolato fondente Noir-cioccolato extra 72% cacao vendute dalla Conad e ritirate dal mercato con il richiamo alimetare emanato dal Ministero della Salute riguardano le confezioni di 100 grammi con codice EAN 8003170023710.

Il lotto di produzione incriminato è il L13300004 e il L1328941 prodotto nello stabilimento in Svizzera a Salinestrasse a Prattlen del Canton Basilea Campagna. Il produttore è Chocolats Halba Divisione di Coop con data di scadenza 30 ottobre 2021.

“Il continuo processo di controllo del nostro fornitore ha evidenziato la possibile presenza di frammenti di plastica dura all’interno del prodotto” ha spiegato la Coop.

