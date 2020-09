Paola Turani, l’influencer è una dea: che fisico ragazzi-FOTO

Paola Turani incanta tutti con il suo look mozzafiato alla 77esima edizione del Festival del cinema di Venezia

Visualizza questo post su Instagram Hair & Makeup 💙 #portrait #venezia77 Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani) in data: 3 Set 2020 alle ore 11:10 PDT

La bellissima influencer ha scelto una abito bianco lungo che scivola perfettamente sulle sue forme. Aperto sul petto e chiuso sul collo, dove dietro si allaccia lasciando la schiena nuda. Una fascia in vita e uno spacco moderato appena sopra al ginocchio. Un vero incanto la Turani, con un portamento regale indossa l’abito come se fosse una dea. L’abito dello stilista Anglo-Indiano Naeem Khannyc, che è based a New York. Le scarpe meravigliose che si intrecciano con un laccio unico alla caviglia sono invece firmate René Caovilla, stilista italiana. I gioielli luccicanti sono invece di Messika Paris marchio francese. Paola è uno splendore, occhi azzurri di ghiaccio e capelli castano scuri che scivolano ondulati da un lato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ilary Blasi terrorizzata, donna Paola le fa un brutto scherzo

Il Red Carpet più bello per la Turani

L’influencer, che è già ripartita da Venezia in direzione Roma per lavoro, commenta il Red Carpet di ieri dicendo che per lei è stato il più bello a livello di sensazioni e di look. L’influencer rivela anche qualche curiosità sul look, confessando di aver indossato delle extension ai capelli durante il Red Carpet per rendere la chioma più folta. La Turani pubblica poi anche alcuni di video di preparazione al Red Carpet. Ad aver curato tutto il look della Turani è stata Gilda Koral Flora. In un’intervista a Paola durante il Red Carpet, le è stato chiesto a chi si è ispirata per il suo look. La risposta dell’influencer è stata, a Vesper di 007 femme fatale fragile e complicata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>>Ana Mena, dolcezza e sensualità in una FOTO: che spettacolo

Un’altro aspetto riguardante la scelta dell’abito è che lo stilista Naeem Khan ha vestito donne con una voce e un impatto sociale notevole, Oprah, Michelle Obama, Beyoncè, Kate Middelton e la Regina Rania. Tutte donne meravigliose, con una voce forte e una personalità unica. Sicuramente i modelli di riferimento di Paola Turani sono quelli giusti, chapeau!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook,Instagram e Tw itter.