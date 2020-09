Per eliminare la polvere una volta per tutte basta spruzzare dell’aceto sui mobili di casa

Il motivo per cui bisogna spruzzare l’aceto di vino bianco sui mobili di casa, per eliminare la polvere. Sarebbe perché impedisce alla polvere di appoggiarsi nuovamente sullo stesso punto che avevamo pulito qualche minuto prima. Capita spesso infatti di pulire una superficie con il panno, eliminando la polvere. Tuttavia però è solo un’illusione credere che la polvere sia svanita, infatti poco dopo si ripresenta il problema.

Un metodo però efficace nell’evitare che la polvere si poggi nuovamente sulle superfici pulite, è creare uno spray a base di aceto di vino bianco, olio d’oliva e limone. Il limone che ha proprietà disinfettanti, funziona in questo caso come antibatterico. Mentre l‘olio funziona come l’aceto e impedisce agli acari della polvere di riposizionarsi dove erano stati tolti. Togliere in modo definitivo la polvere, oltre che a dare pulizia alla casa. Aiuta anche contro problemi di respirazione causati dagli acari che entrano dal naso e arrivano ai polmoni.

Quali sono i componenti dello spray contro la polvere

Per creare il composto dello spray è necessario prendere 250ml di acqua, due cucchiai di olio di oliva e 50ml di aceto di vino bianco, aggiungere anche 15ml di succo di limone. Una volta inseriti gli ingredienti dentro il contenitore, bisogna chiuderlo e agitare bene in modo che si amalgamino bene gli ingredienti. Dopo aver creato il preparato, si può spruzzare sulle superfici da pulire. Pulire bene in modo che i mobili assorbano il prodotto il più possibile. Oltre che ad essere un rimedio naturale, senza componenti chimici e tossici, è anche un sistema low cost per la pulizia.

Nonostante il colore giallo dello spray dato dal limone e l’olio insieme, non c’è pericolo che macchi in modo irrimediabile le superfici. Non c’è infatti motivo di preoccuparsi, perché questi elementi insieme non macchiano affatto i mobili della casa. Pertanto lo spray può essere utilizzato su qualsiasi superficie, senza creare aloni o macchie.

