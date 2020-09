Schianto in autostrada: muore una coppia di coniugi

Una coppia di coniugi è morta questa mattina in un drammatico incidente consumatosi lungo l’autostrada A14 tra Pesaro e Fano.

Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi lungo l’autostrada A14 tra Pesaro e Fano. Secondo una prima ricostruzione, un’auto sulla quale viaggiano due anziani coniugi si è schiantata contro il guardrail della corsia di decelerazione, in direzione Bologna. L’impatto, avvenuto all’ingresso di un’area di servizio, è stato violentissimo e non ha lasciato scampo ai due coniugi di 81 ed 82 anni, morti praticamente sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118, il personale di Autostrade e gli agenti della polizia stradale. Per via dell’incidente, l’area di servizio è stata temporaneamente chiusa al traffico, circostanza che non ha influito sulla circolazione.

Una coppia di anziani è deceduta nella tarda mattinata di oggi, venerdì 4 settembre, in un drammatico incidente stradale consumatosi sull’autostrada A14 in direzione Bologna. Secondo le prime informazioni, riportate dalla stampa locale e dalla redazione di Fanpage, un’auto con a bordo due coniugi si sarebbe schiantata contro il guardrail tra Pesaro e Fano, all’ingresso dell’area di servizio Foglia Est. Uno schianto a velocità sostenuta che è costato la vita ai due coniugi a bordo di 81 ed 82 anni, residenti a Como e di rientro da una vacanza in Abruzzo.

Immediatamente sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso delle due vittime. Oltre al personale medico, sul luogo della tragedia, sono arrivati anche i Vigili del fuoco ed il personale della Direzione Settimo Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia che hanno rimesso in sicurezza la zona. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale che sta cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto.

Dai primi accertamenti pare che nessun altro veicolo sia stato coinvolto e si tratterebbe, dunque, di un incidente autonomo. Per permettere le operazioni di soccorso ed i rilievi delle forze dell’ordine, come riferisce Fanpage, l’area di servizio è stata temporaneamente chiusa al traffico, decisione che non ha portato conseguenze sulla circolazione lungo il tratto autostradale.