Rocco Casalino ricoverato al San Raffaele per un intervento

Rocco Casalino è stato ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. Il politico si è infatti sottoposto ad un intervento.

Rocco Casalino è stato ricoverato presso l’Ospedale San Raffaele di Milano per sottoporsi ad un intervento alla mandibola che lo stesso aveva programmato. L’intervento, che nello specifico era mirato alla rimozione della cisti sottomandibolare, è stato eseguito nella giornata di ieri. L’intervento è perfettamente riuscito e non ci sono state complicazioni, il politico infatti oggi stesso farà rientro nella capitale. La notizia ha fatto il giro del web proprio in contemporanea con la presenza – presso lo stesso Ospedale milanese – di un altro politico, Silvio Berlusconi.

Ma le due cose non sono assolutamente collegate, Berlusconi è stato ricoverato infatti presso la struttura a causa di complicazioni derivanti dalla positività al Covid.

Rocco Casalino ed il rapporto controverso con il Gossip

Tra salute e gossip certamente non è un periodo ottimale per il politico; il compagno 30enne José Carlos Alvarez è passato infatti sotto il mirino dell’Ufficio antiriciclaggio della Banca d’Italia per aver avuto a disposizione delle ingenti somme di denaro che ha spostato sul suo conto corrente. Movimenti del compagno che hanno fatto pensare ad investimenti sospetti.

Sulla vicenda che ha bombardato i media i mesi scorsi, l’ex gieffino ha sostenuto che durante il periodo di lockdown il giovane cubano era stato vittima del trading online. Sui particolari dettagli della vicenda è intervenuto anche Giuseppe Conte per tutelare il suo portavoce.

