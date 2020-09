Romina Power, capelli neri e corti: il motivo del nuovo look – FOTO

Romina Power ha spiazzato tutti con una foto pubblicata su Instagram in cui appare con un look decisamente diverso dal solito: capelli corti e neri

Romina Power è una cantante e attrice italo-statunitense molto amata dal pubblico di tutto il mondo soprattutto per le canzoni eseguite insieme all’ex marito Al Bano. I due si sono conosciuti sul set del film “Nel sole” e si sono innamorati grazie al colpo di fulmine reciproco che fece scoccare la scintilla. Il Leone di Cellino San Marco aveva all’attivo già vari successi musicali, dalla loro unione è nato il duo musicale che ancora oggi gira per il mondo con tour in molti Paesi europei e d’oltreoceano nonché in Italia. Il 26 luglio del 1970 Al Bano e Romina Power si sono sposati e infatti se le difficoltà e i problemi non li avessero spinti a separarsi quest’anno avrebbero festeggiato le nozze d’oro. I loro fan che sperano sempre in un ritorno di fiamma della coppia, sono tornati però qualche anno fa a riunirsi per cantare di nuovo insieme dopo 16 anni. L’ultima loro performance è avvenuta nella trasmissione di Maria De Filippi Amici pochi mesi fa. Ma perché Romina appare con un nuovo look? Scopriamolo.

Il nuovo look di Romina Power con i capelli corti e nero corvino