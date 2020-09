Sabrina Salerno bombastica con un look total blu: reggiseno e shorts cortissimi per una foto da infarto che fa impazzire i fans.

Visualizza questo post su Instagram Sono come sono… prendere o lasciare… Un post condiviso da SABRINA SALERNO OFFICIAL (@sabrinasalernofficial) in data: 4 Set 2020 alle ore 12:00 PDT

Per Sabrina Salerno non è ancora il momento di abbandonare i vestiti estivi. Per indossare pantaloni lunghi e maglioni c’è sempre tempo e così la Salerno si gode le ultime giornate calde al mare, facendosi riscaldare dal sole di settembre. Con un fisico strepitoso, Sabrina Salerno regala una foto da infarto ai suoi followers che aspettano, quotidianemente, una sua foto.

In quella che vedete qui in alto, Sabrina si supera sfoggiando il prosperoso decolletè coperto dal reggiseno del costume e degli shorts cortissimi che esaltano le gambe mozzafiato con cui, da anni, fa sognare i fans.

