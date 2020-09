Sara Croce in compagnia manda in tilt il web. Esplosione di sensualità – FOTO

Sara Croce, bellissima modella di Garlasco, ex Madre Natura di Ciao Darwin 8, mostra le sue grazie su Instagram. Stavolta non è da sola

La meravigliosa modella Sara Croce, 22 anni, è originaria di Garlasco. Si è trasferita a Milano tempo fa per portare avanti la sua carriera nel mondo dello spettacolo, in particolare in televisione.

E’ divenuta nota al grande pubblico per essere stata una delle bellissime ragazze che hanno impersonificato Madre Natura durante l’ottava edizione di Ciao Darwin. A fianco di Paolo Bonolis è stata anche una delle Bonas di Avanti Un Altro.

Non ha tralasciato la sua istruzione. E’ infatti iscritta alla facoltà di Comunicazione d’Impresa alla IULM di Milano.

Visualizza questo post su Instagram Tu già sai.♥️ Un post condiviso da Sara Croce💖 (@saracroce98) in data: 18 Lug 2020 alle ore 10:12 PDT

Molto gelosa della sua vita privata. Ha avuto un flirt l’anno scorso con Andrea Damante (l’ex compagno di Giulia De Lellis ed ex tronista di Uomini e Donne ). Solo di recente si è sbottonata un po’ di più pubblicando su Instagram una foto inequivocabile tra le braccia di Gianmarco Fiory, calciatore del Gozzano, mentre si scambiano un bacio appassionato in vacanza a Taormina.

Appassionata di musica heavy metal, amante dello sport. L’equitazione è il suo vero amore, attività che pratica fin da bambina.

