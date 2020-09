Covid a Berlusconi, il risultato inaspettato della Tac

Silvio Berlusconi è stato ricoverato all’ospedale di Milano San Raffaele. Nella sua diagnosi sono state trovate tracce di polmonite bilaterale

Non c’è scampo proprio per nessuno, il Covid-19 non fa distinzioni e questa volta il brutto colpo è toccato al Cavaliere. Silvio Berlusconi è stato ricoverato al San Raffaele per degli accertamenti dopo aver riscontrato la positività al virus, ma nella sua diagnosi è stato trovato qualcosa di più. Una carica virale da non sottovalutare vista l’età avanzata dell’ex Presidente del Consiglio e tutte le patologie pregresse.

Silvio Berlusconi, perché è stato ricoverato