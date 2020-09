Temptation Island, la messa in onda è stata rimandata: il motivo

Rimandata la messa in onda dell’edizione di Temptation Island condotta da Alessia Marcuzzi: la causa sembrerebbe essere stata lo scoppio prematuro di una delle coppie

Era quasi tutti pronto, mercoledì 9 settembre sarebbe dovuta ripartire la nuova edizione di Temptation Island guidata da Alessia Marcuzzi. Eppure sembra ci sia stata una modifica all’ultimo e il programma subirà uno slittamento. Dopo l’edizione estiva condotta da Filippo Bisciglia che ha visto coppie miste composte da vip e persone comuni mettersi in gioco nel villaggio dell’Is Morus Relais, erano iniziate le registrazioni che vedevano protagonisti solo coppie Nip, ossia non famose. Ma nei primissimi giorni qualcosa non è andato come previsto sorprendendo la redazione che si è ritrovata costretta a chiedere più tempo per la messa in onda.

Temptation Island rinviato, una coppia è scoppiata

Secondo quanto riportato dal portale di Davide Maggio pare che una delle coppie presenti sia scoppiata prima di quanto ci si aspettasse. Una delle fidanzate ha infatti avuto la conferma di essere stata tradita dal compagno già prima del loro ingresso nel programma. Questo ha scatenato in lei una reazione immediata che l’ha portata a richiedere subito il falò di confronto. Una decisione inaspettata che ha messo i bastoni fra le ruote alla redazione e soprattutto agli addetti al montaggio che sembra abbiano bisogno di più tempo. Temptation Island non partirebbe quindi il 9 settembre, ma con qualche giorno di ritardo. La nuova data non è stata ancora ufficializzata.

D’altro canto proprio Maria De Filippi aveva dichiarato di volere un’edizione interamente composta da coppie Nip, poiché con loro c’era spesso quell’effetto sorpresa tanto amato dal pubblico. Questa volta a rimanere sorpresi sono stati pero’ anche gli organizzatori del programma.

