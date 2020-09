Vanessa Incontrada e Claudio Bisio: una passata relazione? La verità

Vanessa Incontrada e Claudio Bisio hanno condiviso il palco per tanti anni. Il loro feeling è sempre stato palpabile e il pubblico si domanda se ci sia mai stato dell’altro: la risposta è piuttosto chiara

Un legame speciale lega Vanessa Incontrada a Claudio Bisio. I due conduttori e attori hanno condiviso il palco di Zelig per sei anni, nel corso dei quali si è instaurato un bellissimo rapporto di amicizia. Lo scorso maggio si sono riuniti virtualmente per condurre un’edizione speciale del programma, per tornare a far sorridere il pubblico nonostante le circostanze. In quell’occasione Vanessa Incontrada ha sottolineato come, nonostante gli anni passati, il gruppo fosse ancora unito. “Né il tempo né la lontananza hanno rotto ciò che è sempre stata la nostra forza: l’amore“, per poi fare una tenera dichiarazione al collega e amico Bisio.

Vanessa Incontrada a Claudio Bisio: “Saremo sempre una cosa sola”

In quell’occasione durante i ringraziamenti la conduttrice non ha risparmiato il collega al quale ha rivolto delle tenere parole. “Grazie al mio Claudio, siamo e saremo sempre una cosa sola. Ti voglio bene“, ha detto Vanessa. Nonostante le strade dei due si siano separate sul lavoro, un gran bene continua a tenerli legati. Un rapporto speciale quello tra Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, che ha quindi a volte acceso il dubbio se ci fosse mai stato altro tra di loro. La verità è che sono sempre stati legati da un sentimento di amicizia e di rispetto reciproco.

Proprio in questi giorni Mediaset ha deciso di mandare in onda alcune repliche di Zelig, condotto dal duo Incontrada-Bisio che ha sempre intrattenuto e divertito molto il pubblico. Domani, 5 Settembre, la conduttrice sarà invece sul palco dell’Arena di Verona accanto a un altro collega, Carlo Conti. I due presenteranno il secondo appuntamento dei Seat Music Awards, in diretta su Rai1.

