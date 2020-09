Vite al Limite. Erica Wall, la drastica decisione dopo il primo fallimento

Vite al Limite. In onda su Real Time, canale 31, la trasmissione che segue le vite shock di pazienti con obesità patologica. La storia di Erica

300 kg. Questo è il peso di Erica Wall quando la incontriamo per la prima volta ripresa dalle telecamere della popolare trasmissione Vite al Limite (6° episodio, quinta stagione).

E’ una donna giovane di 44 anni proveniente da Lompoc, California. La sua esistenza però è miseramente abitudinaria e sacrificata a causa dei chili che si porta addosso. Costretta all’immobilità più totale, Erica ha iniziato ad aumentare di peso fin da ragazzina. Bullizzata dal suo stesso padre che la chiamava Godzilla, dai suoi compagni di classe, ha continuato per anni a convertire il cibo in sostegno psicologico.

Il tracollo è avvenuto nel momento in cui ha perso la madre, unica fonte di reale affetto per Erica. Quando si è resa conto che ben presto anche lei sarebbe andata incontro alla morte se non avesse cambiato stile di vita, ha deciso d’intraprendere un viaggio verso Houston, Texas, ed incontrare il dottor Nowzaradan e il suo team.

Vite al Limite. Erica Wall, com’è adesso