Abbandona il figlio di 3 mesi: arrestata 19enne

Una 19enne ha abbandonato il figlio di tre mesi vicino al bancomat. Il piccolo è stato trovato nel passeggino dalla polizia spagnola: la mamma è stata arrestata.

Una ragazza di 19 anni è stata arrestata a Lorca, in Spagna, con l’accusa di abbandono minorile. La ragazzina, infatti, avrebbe abbandonato suo figlio di tre mesi nei pressi di un bancomat cittadino.

Il fatto si è verificato intorno alle 3 di ieri pomeriggio. Alcuni passanti, vedendo il passeggino abbandonato con un neonato all’interno, si sono allarmati, e hanno immediatamente avvertito le forze dell’ordine.

Ricevuta la segnalazione, due agenti della Polizia municipale sono intervenuti in Plaza Calderòn della Cuidad del Sol, dove il piccolo è stato abbandonato. Con loro anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno iniziato a perlustrare la zona alla ricerca dei genitori.

Leggi anche –> La sfida mortale su TikTok: quindicenne perde la vita per la Benadryl Challange

Ma le ricerche non sono andate a buon fine: il neonato, come si è scoperto in seguito, non è stato lasciato lì per caso: sua mamma l’aveva abbandonato intenzionalmente.

Nel passeggino, infatti, era presente la documentazione sul piccolo, nato a maggio: da lì gli agenti sono riusciti a risalire all’identità dei genitori.

L’arresto della 19enne

Il padre, un 26enne di Lorca, si trovava in zona, alla ricerca di suo figlio. L’uomo ha raccontato agli investigatori che il bimbo era stato prelevato dalla madre mentre si trovava a casa dei nonni. Stando alle dichiarazioni del padre, dopo aver discusso al telefono la donna avrebbe minacciato il compagno di lasciare il neonato vicino alla cassa del bancomat.

«Visto che per mio figlio non spendi neanche 5 euro l’ho lasciato vicino alla cassa» ha detto la madre motivando il folle gesto. Secondo il rapporto della polizia “una donna che corrispondeva alle caratteristiche della madre è stata vista nelle vicinanze del bancomat”. La ragazza, come se non bastasse, era ubriaca.

Leggi anche –> Incidente Mirano | Lorenzo muore schiacciato a 23 anni | auto capottata

Una volta individuata, la madre sconsiderata è stata arrestata, con l’accusa di abbandono minorile. Il piccolo, invece, è stato affidato al padre, che si prenderà cura di lui fino alla sentenza del giudice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter