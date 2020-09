Alena Seredova, lo scatto su Instagram che emoziona i follower – FOTO

Alena Seredova condivide con i suoi follower un momento intimo. La foto emoziona il popolo di Instagram.

Alena Seredova si gode uno dei momenti più emozionanti della sua vita: la nascita della piccola Vivienne Charlotte, avvenuta lo scorso 20 maggio. Da sempre molto amata e seguita, la modella ceca condivide con i follower questo suo momento intimo postando sui social la foto dell’ultima arrivata in casa Nasi-Seredova. Alessandro Nasi, l’imprenditore 46enne è diventato papà grazie alla piccola Charlotte, per la Seredova è la prima figlia femmina. L’attrice infatti è mamma di David Lee e Louis Thomas, nati dal matrimonio della Seredova con il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon. Una storia nota a tutti e che è stata per tante volte protagonista del mondo del gossip nazionale.

Alena Seredova, boom di commenti e apprezzamenti anche dalle colleghe

Non è la prima volta che la bellissima Alena posta su Instagram le foto della neonata, ma stavolta le ha voluto dedicare uno scatto tutto per lei, in un momento sicuramente di pace e tranquillità, mentre dorme. La foto è stata molto apprezzata: in meno di un giorno ha raccolto tantissimi like e numerosi i commenti che provengono sia dai follower – alcune mamme chiedono consigli sui prodotti che Alena ha scelto per la bambina, del resto la Seredova è una mamma con esperienza – e altri commenti invece sono per complimentarsi per la bambina.

Ricevuti anche diversi commenti da parte di alcune donne del mondo dello spettacolo. Natasha Stefanenko e Cecilia Capriotti, entrambe mamme, non sono rimaste indifferenti alla bellezza della bambina. Numerosi i cuori ed i messaggi dolcissimi per la neonata.

