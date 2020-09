Alessia Macari un fisico pazzesco e un bacio bollente, spettacolo-FOTO

Alessia Macari condivide una foto dolcissima con il marito, lei appare con un fisico scolpito

Visualizza questo post su Instagram Summer vibes 😍 @ollikragl #love #husband #holiday #summer Un post condiviso da Alessia Macari (@alessiamacari) in data: 4 Set 2020 alle ore 8:56 PDT

La Macari è in vacanza al mare e condivide uno scatto che la ritrae mentre da un bacio appassionato a suo marito, il centrocampista del Benevento Oliver Kragl. I due si sono conosciuti a Frosinone, città d’origine della showgirl. Lui giocava per il Frosinone e lei era la madrina della squadra. In qualche modo Oliver trova il numero della Macari e comincia a scriverle, lei reagisce male ma poi l’amore trionfa e si innamorano. La coppia si è sposata il 20 maggio 2019 a Foggia. Il loro anniversario perciò è accaduto pochi mesi fa, appena dopo la riapertura delle regioni dopo il lockdown. La coppia si è collegata in tv con Pomeriggio 5 e quindi Barbara D’Urso, che aveva già accolto diverse volte i due innamorati.

Un retroscena agghiacciante sulla prima notte di nozze

Dopo il matrimonio della Macari con il calciatore Kargl, sono girate molte voci che la prima notte di nozze i due abbiano avuto una lite furiosa per motivi futili, con tanto d’intervento della polizia che ha ristabilito l’ordine. La versione non è mai stata confermata. Anzi la sera stessa la Macari ha postato una foto mostrando il letto e la stanza della prima notte di nozze ai follower, commentando “Guardate che bello” e poi si è mostrata abbracciata al neo marito. A distanza di più di un anno di matrimonio la coppia sembra affiatata e felice. La Macari condivide foto tenere insieme al marito e sui social professano di continuo il loro amore l’uno per l’altro.

Sui social la Macari è molto seguita ed apprezzata, infatti vanta 1 milione di follower. La bella showgirl ha una passione per il make-up che condivide sul suo profilo Instagram con i suo follower. Realizza video tutorial anche su Youtube, dove ha un canale dedicato. Inoltre è appassionata di fitness e condivide anche questa passione con i follower, postando video dei suoi allenamenti.

