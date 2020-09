Anna Tatangelo continua ad esagerare sui social: la nativa di Sora è sempre più esplosiva e poco fa ha condiviso delle stories davvero piccanti.

Anna Tatangelo continua a far parlare di sé. La bella e sensualissima cantante, dopo la rottura con Gigi D’Alessio, ha cambiato drasticamente il suo look e ha deciso di provare altri generi musicali. Il singolo ‘Guapo’, in collaborazione con Geolier, sta spopolando. La 33enne sta pubblicando da diversi mesi foto bollenti che lasciano i fan di stucco: le sue curve esplosive conquistano spesso la scena. La Tatangelo, poco fa, ha condiviso una serie di stories incredibili: il suo seno esplosivo è sempre più in primo piano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Elettra Lamborghini lato B spaziale in primo piano, boom di like: che spettacolo – FOTO

Le stories bollenti di Anna Tatangelo: che seno!!