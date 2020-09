Benedetta Rossi, ‘Fatto in casa per voi’: la sorpresa della nuova edizione – VIDEO

Nello show culinario ‘Fatto in casa per voi’ ci sarà una sorpresa così come si vede nel video pubblicato sui social network da Benedetta Rossi

Nelle ultime settimane la food blogger Benedetta Rossi ha dovuto affrontare la perdita di Nuvola, il suo amato e bellissimo cane con cui ha trascorso una bella fetta della sua vita. I follower della provetta cuoca si sono emozionati con i suoi messaggi di cordoglio per la perdita del caro amico a quattro zampe e le hanno fatto sentire tutto il loro affetto. Ma tra poco lo show ricomincerà e Benedetta è pronta a deliziare i suoi seguaci con mille gustose ricette. La grande novità del programma culinario è che la food blogger non sarà più sola a nella conduzione come è accaduto finora ma potrebbe essere affiancata da un aiutante speciale.

‘Fatto in casa per voi’: la novità dell’aiutante di Benedetta Rossi