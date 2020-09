Berlusconi, il nuovo bollettino di Zangrillo: le condizioni

Appena comunicato dal medico personale di Berlusconi il nuovo bollettini. Le condizioni “sono stabili e il decorso è regolare”

Silvio Berlusconi, positivo al coronavirus, resta in ospedale, al San Raffaele di Milano, in una stanza al sesto piano della struttura nella quale era stato già ospitato altre volte.

Lontano da famigliari e da amici, il leader di Forza Italia è seguito dai medici e dal suo dottore personale, il professor Alberto Zangrillo che poco fa ha diramato il nuovo bollettino sulle sue condizioni di salute.

Fin da subito è stato specificato che le condizioni del Cavaliere non sono gravi, ma vista l’età e le patologie pregresse è stato ritenuto utile tenerlo sotto osservazione in ospedale. Per lui tutto il sostegno della politica con tantissimi messaggi di supporto e pronta guarigione e anche dal Monza.

La sua squadra questa mattina ha appeso uno striscione all’ingresso del San Raffaele. “Forza Silvio!!! Monza ti aspetta per vincere insieme…”, firmato Curva Davide Pieri è la scritta che compare davanti al settore D, l’ala dove l’ex premier è ricoverato e dove sono presenti giornalisti e troupe televisive.

LEGGI ANCHE –> Di Maio contro i negazionisti del Covid: «Rispettate le famiglie dei morti»

Berlusconi, parla Zangrillo: “Ragionevole ottimismo”

Nel nuovo bollettino medico sulle condizioni di Silvio Berlusconi il professor Zangrillo parla di “decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo”. Secondo il primario del San Raffaele di Milano le condizioni del leader di Forza Italia sono stabili.

“Il quadro respiratorio e quello clinico confermano un decorso regolare e atteso, che induce quindi a un cauto ma ragionevole ottimismo” ha affermato il medico diramando le nuove e attesissime notizie sulle condizioni di Berlusconi.

L’imprenditore e politico è ricoverato nell’ospedale milanese da giovedì notte dopo che mercoledì aveva avuto il riscontro del tampone che dichiarava la sua positività al coronavirus.

LEGGI ANCHE –> Coronavirus. Un nuovo studio dice che gli alpaca ci salveranno

Contagiati anche la sua compagna, Marta Fascina che resta in isolamento ad Arcore ed i suoi due figli Luigi e Barbara. L’ex premier è stato alcuni giorni in vacanza in Sardegna. Al ritorno i triste riscontro.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.