Il bicarbonato di sodio, alleato delle esigenze culinarie

La scoperta del bicarbonato di sodio apre la mente e gli orizzonti di scelta. Il passaggio dalla pulizia per la casa, ai fornelli delle cucine è un attimo

Quando ci si inventa cuochi davanti ai fornelli della nostra amata cucina, tavolta non abbiamo neanche la più “pallida” idea di come preparare qualcosa. Le decisioni affrettate non sono mai il milgior alleato di chi vuol rendere speciale i palati di un’intera famiglia.

Molto spesso per poter poter dare quel tocco di qualità al nostro preparato, dobbiamo servirci del lievito. Quello di “birra” è il più classico tra le tipologie presenti per potersi cimentare a realizzare qualche chilo di pane fatto in casa, piuttosto che dolci soffici, come potrebbe essere un ciambellone allo yogurt.

Come agente lievitante è importante utilizzare l’ingrediente idoneo, da amalgamare nella farina, affinchè un impasto per pizza, dolci o affini possa “gonfiarsi” con rigore.

Molto spesso capita che non disponiamo in casa, del lievito di birra o secco e per coloro che hanno bisogno di una soluzione precoce, in alternativa possono sicuramente contare sul bicarbonato di sodio.

L’effetto non è parmenti alla “qualità” del lievito, ma facendolo reagire con un ingrediente acido, come ad esempio una buccia di limone, possiamo arrivare al risultato desiderato.

Il bicarbonato di sodio, dalla cucina al pavimento: il passo è breve