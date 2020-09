Lo chef Bruno Barbieri racconta: come tutto è iniziato

È uno degli chef stellati più famosi del mondo, ma pochi sanno come è iniziata la sua carriera. Bruno Barbieri racconta i suoi quarant’anni in cucina.

Con ben 7 stelle Michelin, Bruno Barbieri è il secondo chef stellato d’Italia. Una carriera brillante, ricca di soddisfazioni, che ha radici nelle tradizioni di famiglia e nel fascino adolescenziale per gli esperimenti culinari. All’età di soli 17 anni il giovane cuoco in erba cominciò a lavorare nelle navi da crociera. L’esperienza -ricorda Barbieri quarant’anni dopo- lo cambiò nel profondo: qui ebbe l’occasione di aprirsi a culture diverse e cucinare per personaggi del calibro di Andy Warhol. In questo stesso periodo ad ispirarlo fu anche l’influenza di Igles Corelli, rinomato chef che Barbieri ricorderà sempre con il suo unico maestro. Ma a lanciarlo davvero nel mondo della cucina stellata fu l’apertura del suo ristorante Fourghetti, battezzato a Bologna dopo un lungo viaggio in Brasile. Quarant’anni di lavoro e passione, che lo chef ricorda grande emozione, ma anche come piattaforma di lancio di qualcosa che ancora deve venire.

Bruno Barbieri, quarant’anni dopo: “Ho ancora troppi sogni”

“Non mi sembra che siano passati davvero, questi anni” ha raccontato di recente Bruno Barbieri, in un’intervista a DonnaModerna. “Sarà che ho sempre progetti in corso”. Poi, riguardo ai suoi molteplici progetti in tv rivela: “Ho fatto lo chef con amore viscerale. Poi, a 50 anni, sentivo il bisogno di emozioni nuove, e ho scoperto che c’è tanto fuori dalle cucine”. Così è iniziata la sua avventura a Masterchef, in concomitanza con la stesura di molti libri di ricette. Ma Barbieri sembra non averne mai abbastanza. “Ogni tanto me la prendo perché la vita è breve” ammette. “Vorrei campare fino a 120 anni, ho ancora troppi sogni”.

Di recente lo chef Barbieri ha anche chiuso il suo famosissimo ristorante bolognese. Un passo in più verso qualcosa di nuovo.

