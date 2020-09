Caterina Balivo in splendida forma con un sorriso che ammalia, bella – FOTO

Caterina Balivo in splendida forma con un sorriso che ammalia, bella. La conduttrice di Vieni da Me ha pubblicato uno scatto meraviglioso

Caterina Balivo ha fatto impazzire i suoi followers con l’ultimo scatto che ha pubblicato sui suoi profili social. L’ex conduttrice di Vieni da Me si sta preparando a questa nuova stagione, che sarà sicuramente piena di eventi e di novità che noi non possiamo neanche immaginare. Infatti, Caterina, a giugno ha rivelato di aver lasciato il programma.

LEGGI ANCHE -> MTV VMAs: Lady Gaga premiata speciale, infiamma la serata con Ariana Grande

Caterina Balivo ha pubblicato uno scatto sul suo profilo che ha fatto impazzire i suoi followers

Questa scelta ha sconvolto tutti ma allo stesso tempo, i fans più appassionati della conduttrice, se lo aspettavano. Caterina è sempre stata una persona dinamica, ha sempre lasciato le cose quando erano all’apice del successo, non ha mai fatto cose troppo a lungo e questo l’ha portata a migliorare anno per anno, arrivando a condurre un programma tutto suo come Vieni da Me, che desiderava fortemente e a cui era molto affezionata. Questo abbandono, infatti, fa pensare: ha qualcosa di grande in riserbo? In cosa la vedremo nella prossima stagione?

LEGGI ANCHE -> Orlando Bloom e Katy Perry sono genitori. Benvenuta Daisy Dove

Caterina intanto si sta godendo questi ultimi giorni estivi ed è più bella che mai. Le foto che pubblica sui social sono meravigliose, la vediamo felice e smagliante. Nell’ultimo ha un sorriso smagliante che ha lasciato i suoi followers senza fiato: lo scatto ha ricevuto tantissimi likes e commenti da parte dei suoi ammiratori.