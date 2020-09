Catherine Spaak vuota il sacco: il perché della sostituzione a Forum e non solo

Catherine Spaak al settimanale Gente parla della sua carriera e del suo passato. Lei bersaglio dei “grandi” e quelle avances rifiutate

Catherine Spaak vuota il sacco in una intervista-confessione al settimanale Gente. L’attrice francese famosissima nel nostro Paese si spoglia di tutti i preconcetti e racconta tutta la verità sulla sua carriera e sul suo passato.

Confessioni scomode quella che Catherine Spaak fa dopo molti anni che chiamano in ballo grandi nomi del cinema di casa nostra. Episodi forti che hanno segnato la sua carriera e che ricorda ancora con dolore e rammarico.

“Battute volgarissime” quelle che le venivano rivolte sul set del film ‘L’armata Brancaleone‘, “anche dal regista Mario Monicelli. Ero terrorizzata”. Anche se subito dopo sono arrivate le scuse di Vittorio Gassman ha ammesso l’attrice.

Ma i nomi che contano non sono accora finiti. “Anche Ugo Tognazzi, in altre occasioni, mi diede fastidio” ha dichiarato. La Spaak ha raccontato che l’attore e regista le mise le mani addosso e lei urlo a più non posso. “Lui frenò, aprì la portiera e mi scaraventò fuori” ha precisato l’attrice.

Un fiume in piena la Spaak che ha raccontato anche i motivi per i quali è stata tagliata fuori da Forum e la verità sull’Isola dei Famosi.

LEGGI ANCHE –> Gigi D’Alessio, abbracci e sereno ritornato | Accanto a lui una bellezza

Catherine Spaak tutta la verità su Mediaset, da Forum all’Isola