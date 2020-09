Coronavirus, il bollettino del 5 settembre: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi sabato 5 settembre, ha comunicato il bollettino dell’epidemia da Coronavirus in Italia

In attesa del bollettino del Ministero della Salute, ecco i dati sull’epidemia della giornata di ieri venerdì 4 settembre diffusi tramite la relativa tabella sanitaria. I contagi complessivi dall’inizio dell’emergenza è salito a 274.644 casi. Il numero degli attualmente positivi è 30.099. Il numero dei guariti è giunto a 209.027. I decessi, invece, hanno raggiunto le 35.518 unità. Anche le terapie intensive hanno registrato un aumento: 121 in totale.

IN AGGIORNAMENTO

Bollettino Ministero della Salute: i numeri del Coronavirus in Italia nella giornata di venerdì 4 settembre

Il Ministero della Salute nella giornata di ieri ha reso noto i numeri sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Il numero dei contagi complessivi è salito a 274.644 con un incremento di 1.733 casi. Di questi 30.099 sono gli attualmente positivi, ossia 1.184 in più rispetto a giovedì. Il numero dei pazienti in terapia intensiva invece è pari 121 (+1), mentre quello dei guariti è salito a 209.027 (+537). Infine, nel bollettino, si evince che i decessi hanno subito un incremento di 11 morti portando il bilancio a 35.518.

Bollettino Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Coronavirus di giovedì 3 settembre

Come di consueto il Ministero della Salute nella giornata di giovedì ha riportato i dati sull’epidemia da Covid-19 in Italia. Salito il numero dei casi di contagio nel nostro Paese per un totale di 272.912. Di questi attualmente positivi erano 28.915.

Aumentano i ricoveri nelle terapie intensive: 120 in totale. Il numero dei guariti era giunto a 208.490. Infine cresceva ancora il bilancio dei decessi per un totale di 35.507 vittime. A breve il bollettino di oggi con i dati aggiornati sull’epidemia da Coronavirus in Italia.

