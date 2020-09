Cristina Buccino. La giacca non la contiene. Le sue forme in mostra – FOTO

Cristina Buccino. La modella ed influencer pubblica uno scatto urban sul suo profilo Instagram. I vestiti non contengono le sue forme prorompenti

Classe 1985, nata a Castrovillari, in Calabria. Cristina Buccino lascia presto la sua terra natia per ritagliarsi il suo posto nello show business italiano. Fa il suo esordio in tv con il programma Tutto per tutto, condotto da Pupo.

La ritroviamo poi nella nota competizione Veline, targata Mediaset, dove raggiunge un buon piazzamento arrivando al secondo posto. Questo le porta una notevole popolarità . Veste poi i panni di una delle professoresse nel celebre quiz di RaiUno L’Eredità , fino al 2012.

Partecipa successivamente all’Isola dei famosi nella stessa edizione di Silvia e Giulia Provvedi e Pierluigi Diaco. Sceglie quindi di abbandonare il mondo del piccolo schermo e di perseguire il successo attraverso i social, trovandolo molto più in linea con la sua personalità .

Influencer molto attiva, è seguita ad oggi da 2,5 milioni di utenti.

Cristina Buccino. La sensualità che traspare anche dall’outfit militare