Cristina D’Avena, il selfie del bacio al tramonto – FOTO

Cristina D’Avena ha condiviso sui social network una foto che le hanno scattato mentre si fa un selfie sul tramonto del capoluogo lombardo

La cantante, attrice e conduttrice 56enne Cristina D’Avena ha condiviso poche ore fa uno scatto su Instagram¬†che la ritrae mentre si fa un selfie con lo sfondo del tramonto di Milano. Nella didascalia alla sua immagine ha scritto: “Per me il tramonto √® sempre stato il bacio della buonanotte datomi dal sole”.¬†La cantante diventata famosa negli ’80 e ’90 per prestare la voce alle sigle dei cartoni animati di intere generazioni solo due giorni fa ha pubblicato un altra foto che ha riscosso molto successo tra i suoi fan e non solo con oltre 107 mila like. Si mostrava in bikini con un fisico da ventenne anche se ha da poco compiuto 56 anni. Anche la didascalia ha suscitato molto interesse: “Ciak, si gira…”. Non si sa ancora cosa ha in serbo la cantante della sigla di Occhi di gatto, Holly e Benji e Mila e Shiro ma sar√† sicuramente una sorpresa gradita ai suo seguaci. E c’√® chi scommette che possa trattarsi di un film o solo di un videoclip.

La foto di Cristina D’Avena baciata dal sole