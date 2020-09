Di Maio contro i negazionisti del Covid: «Rispettate le famiglie dei morti»

Luigi Di Maio parla del corteo dei negazionisti del Coronavirus, oggi a Roma. «Rispettate le famiglie dei morti», dice. Gli fanno eco Zingaretti e Raggi: «Fermatevi! la manifestazione è un errore».

In occasione di un incontro avvenuto a Foggia sullo sviluppo del made in Italy, Luigi Di Maio si è espresso sul corteo dei “no-mask”, previsto oggi a Roma.

«Rabbrividisco all’idea che una serie di esponenti politici che vanno in giro a dire che le mascherine non servono e che il virus non esiste potevano stare al Governo di questo Paese in questo momento».

E aggiunge: «Molti hanno criticato il Movimento perché doveva starsene all’opposizione con il 33% due anni fa; ma grazie alla scelta di creare due governi abbiamo dato come primo ministro un cittadino della provincia di Foggia che è il premier Giuseppe Conte. Io mi sento rassicurato che sia lui il Presidente dei Ministri in questo momento storico in cui potevano stare al Governo quelli che dicono che ci possiamo assembrare, che non servono le mascherine e che il virus è tutta una montatura».

Leggi anche –> Covid 19, primo caso in una scuola italiana: la reazione nel liceo

Intanto, al corteo di oggi sono previste circa duemila persone. Una numero spaventoso, considerando il rischio di diffusione del contagio diventato allarmante nelle ultime settimane.

Non a caso, anche altri esponenti politici si sono espressi contro l’iniziativa. In particolare, il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti – che qualche mese fa ha dovuto lottare contro il Coronavirus – ha detto: «Fermatevi negazionisti! La manifestazione è un errore, siete ancora in tempo per annullarla. Rispettate vittime, famiglie, operatori sanitari, i sacrifici degli italiani. Il Covid non si nega, si combatte. Chiedo a tutta la politica di prendere le distanze da questa decisione».

Leggi anche –> Palazzo Chigi smonta il caso Conte-Di Maio: “Nessuna tensione”

Anche Virginia Raggi, sindaca di Roma, dove si terrà la manifestazione, prende posizione contro i negazionisti. «Scenderanno in piazza degli irresponsabili» ha scritto su Twitter, aggiungendo che « Negare il virus è uno sfregio a migliaia di vittime e a chi ha lottato in prima linea negli ospedali. Per neofascisti che fomentano l’odio la risposta migliore è nel grande senso di comunità della nostra città».

Giorgia Meloni: «Non accetto le accuse di negazionismo della sinistra»

Di altro avviso gli esponenti dell’opposizione Giorgia Meloni e Matteo Salvini. La leader di Fratelli d’Italia ha attaccato gli avversari politici affermando che «I negazionisti del virus sono quelli che stanno al Governo e che non hanno preso disposizioni in tempo».

E aggiunge «Le accuse di negazionismo non le accetto da nessuno, in particolare dalla sinistra, perché ricordo che quando noi chiedevamo di mettere in quarantena chi rientrava dalla Cina e un signore che si chiama Nicola Zingaretti, segretario del Pd, andava in giro a dire che l’unico virus era il razzismo, e stava a Milano a fare aperitivo».

Leggi anche –> Coronavirus. Un nuovo studio dice che gli alpaca ci salveranno

Gli fa eco il leader leghista Matteo Salvini che rincara la dose contro il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Il ministro Di Maio, invece di delirare e parlare a vanvera di negazionismo, mancando di rispetto ai medici e a chi le persecuzioni le subì davvero, farebbe bene a rabbrividire per l’incapacità del suo governo».

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, curiosità, cronaca, televisione, spettacolo e tanto altro, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter