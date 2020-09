Eva Henger continua a pubblicare contenuti piccanti: la star ungherese infiamma i social con i suoi scatti in costume.

Eva Henger, in passato, è stata probabilmente una delle donne più desiderate del pianeta. La stella ungherese, nonostante l’età che avanza, è sempre una bomba sexy e le sue curve pazzesche sono da capogiro. L’ex attrice di film a luci rosse sa come deliziare la sua platea: gli scatti che condivide sui social network sono semplicemente meravigliosi e spesso lasciano ben poco spazio all’immaginazione. La 47enne, poco fa, ha condiviso una fotografia semplicemente fantastica: il costume ad un pezzo mette in evidenza il suo corpo.

Lo scatto mostruoso di Eva Henger: che seno!!