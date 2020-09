Federica Pacela, il costume è da infarto:lo slip non copre nulla-FOTO

Federica Pacela in bikini giallo è uno spettacolo, la foto è bollente e fa impazzire i fan

Visualizza questo post su Instagram A settembre non si molla 😏☀️♥️ #summerday #september #bootyworkout #bootybuilding Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela) in data: 4 Set 2020 alle ore 4:08 PDT

L’influencer condivide uno scatto impressionante, lo slip è minuscolo e si vede tutto. La Pacela è solita condividere scatti molto sensuali in bikini, il suo profilo infatti è pieno di questi post. Un bikini diverso per ogni scatto e anche una posa diversa. Foto che mandano in delirio il pubblico maschile. La ragazza è molto seguita sui social, infatti su Instagram vanta 736 mila follower. Sicuramente alla Pacela piace molto mettersi in mostra e mettere in mostra il suo corpo con curve importanti, tra docce super sexy all’aperto e foto da vietato ai minori.

Curiosità e vita privata di Federica Pacela

Visualizza questo post su Instagram Ti piace questo costume? 👇🏻😁♥️ #bikinivibes #bikinigoals #bikinilovers #beachwear Un post condiviso da Federica Pacela (@federica_pacela) in data: 18 Ago 2020 alle ore 5:17 PDT

Federica Pacela è un’influencer a tutti gli effetti, ma il suo sogno è sempre stato quello di lavorare nel mondo dello spettacolo. Infatti la giovane è nota per aver partecipato ad Ex on the beach nel 2018, l’edizione condotta da Elettra Lamborghini. Questa esperienza le ha dato molta visibilità, anche se sui social va molto bene. La bella influencer è nata a Biella nel 1986. Ha intrapreso la carriera di hairstylist, in particolare è specializzata nei colori dei capelli. Ha inoltre il patentino europeo come Make-up artist. Federica comincia ad avere successo sui social nel 2017, è seguita e apprezzata da molti.

La Pacela confessa anche di essersi sottoposta a due operazioni estetiche, una mastoplastica addititiva per aumentare il seno e una leggera liposuzione alla culotte per eliminare gli eccessi nella zona interessata. L’influencer ha condiviso su Instagram la sua esperienza, mostrando i lividi causati dall’operazione e tutti gli step che si sono susseguiti.

Federica si ritiene dipendente dai social network e ama molto la tecnologia. D’altronde propri questi mezzi le hanno dato il successo. Le sue passione sono il calcio, l’informatica e la Playstation. E ovviamente fotografarsi in bikini per poi postare le foto su Instagram.

